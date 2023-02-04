Спортивный маркетолог Скяев назвал четыре признака плохого детского тренера

Спортивный маркетолог Тамерлан Скяев рассказал, каким тренерам не стоит доверять ребенка.

«Первый пример — постоянные аттестации. Нет никакой необходимости проводить аттестации на разряды или пояса едва ли не каждый месяц. Но на каждую аттестацию собирают деньги, это становится неплохой прибавкой для тренеров и федераций. Второй пример — бесконечные соревнования. Они нужны, но в оправданном и разумном количестве. Также стоит обращать внимание на стоимость участия в турнирах и чемпионатах, ведь иногда она чрезмерно завышена.

Третье — тренер обязывает учеников покупать форму и спортинвентарь у конкретного производителя и в определенном магазине. Обычно это является навязыванием услуги, редко такие «советы» действительно имеют понятные объяснения. Четвертое — слишком частые дополнительные занятия, в том числе индивидуальные. Они, конечно, не повредят и могут помочь улучшить результаты ребенка, но подумайте, нужно ли это на регулярной основе», - приводит «Life.ru» слова Скяева.

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