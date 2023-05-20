Стоматолог назвал основные причины ночного «скрипа» зубами

Ночной «скрежет» зубами или бруксизм — это рефлекторно повторяющееся сжатие челюстей, не связанное с жеванием, речью и глотанием. Стоматолог-ортопед, главврач стоматологической клиники ProDent Concept Игорь Фомин рассказал «СЭ», чем бруксизм опасен и из-за чего возникает. «Ночные приступы бруксизма возникают в бессознательном состоянии и выражаются в скрипе зубов. Это нарушает сон, провоцирует головные боли, боль в жевательных и шейных мышцах, усталость из-за недосыпа. Дневной бруксизм или «кленчинг» проявляется в непроизвольном сжатии челюстей в момент эмоционального напряжения», — пояснил специалист. По разным данным, от бруксизма страдает до 70% людей, это заболевание стоит на третьем месте после кариеса и пародонтита.

По словам Игоря Фомина, причинами бруксизма могут быть стресс, тревожность, склонность к депрессивным состояниям, наследственная предрасположенность, прием алкоголя, наркотиков, никотина или антидепрессантов, частичная потеря зубов. Сильное и частое сжатие зубов приводит к стираемости и повреждению эмали. Появляются трещины, сколы, разрушаются пломбы и коронки, у основания зубов развиваются множественные некариозные дефекты и опускается десна, из-за чего повышается чувствительность к холодному и горячему. Также напряжение в жевательных и шейных мышцах создает дискомфорт во всей зубо-челюстной системе, а стираемость зубов приводит к дисфункции височно-нижнечелюстных суставов. «Провести первичную диагностику должен стоматолог. Своевременное лечение поможет устранить причины, улучшить состояние и качество жизни человека, страдающего бруксизмом», — подытожил Игорь Фомин.

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