Стоматолог назвала пять опасных ингредиентов зубной пасты

Врач-стоматолог Луиза Автандилян рассказала изданию «Аргументы и факты» о пяти самых опасных веществах, которые могут содержаться в зубной пасте.

По ее словам, паст с SLS, SLES и парабенами в составе следует избегать. Они могут спровоцировать аллергию и раздражение слизистой полости рта. Важно и умеренное использование фторид натрия, его избыток может привести к повреждению эмали и появлению пятен.

«Если паста содержит фторид натрия, его содержание должно быть отмечено ближе к концу списка всех ингредиентов, что указывает на его малое количество», — объяснила эксперт.

С особой осторожностью следует выбирать зубные пасты, в составе которых есть диоксид титана. Именно он обеспечивает отбеливающий эффект. Однако диоксид титана признан канцерогенным веществом.

Кроме того, в некоторых продуктах могут присутствовать триклозан, хлоргексидин и метронидазол. Они оказывают антисептический эффект и помогают бороться с бактериями.

«Применение такого рода паст без предварительной консультации со специалистом может негативным образом повлиять на местный иммунитет и нарушить микрофлору полости рта», — предупредила Автандилян.

Как отметила стоматолог, еще одно вредное вещество — это сахарин. Именно он придает сладковатый вкус , но в больших количествах может спровоцировать развитие онкологии.

Помимо состава, врач советует учитывать целевое назначение продукта и индивидуальные потребности. Некоторые зубные пасты необходимы для профилактики кариеса, другие — для укрепления десен.