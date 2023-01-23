Стоматолог назвала семь продуктов для свежести дыхания

Стоматолог-терапевт Елизавета Говорова рассказала, какими продуктами можно заменить жевательную резинку.

«Первое — это цитрусовые. Они значительно улучшают слюноотделение и за счет своего запаха маскируют все, что у нас есть. Таким же продуктом по схожести действия является клубника либо другие ягоды, которые тоже повышают слюноотделение», — отметила эксперт Life.ru.

Из напитков — это обычная вода либо зеленый чай, которые смачивают полость рта, и бактерии начинают чувствовать себя хуже. А замаскировать запах поможет кофе.

Также, по словам стоматолога, помогут травы вроде петрушки, сельдерея, которые имеют интенсивный аромат и освежают, гвоздика, специи.