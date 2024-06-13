Стоматолог объяснил, кому нельзя ставить виниры

Врач-стоматолог Эмин Мамедов в беседе с «СЭ» подчеркнул, что не всем людям можно устанавливать виниры. Тем, у кого есть пародонтит, значительные разрушения зубов и кариес, сначала необходимо устранить данные дефекты, а потом заниматься эстетической составляющей улыбки.

Также перед установкой виниров эксперт рекомендует убедиться, что у вас нет привычки сжимать зубы и скрежетать ими во сне. По его словам, это сильно влияет на износостойкость виниров.

Стоматолог подчеркнул, что помимо лечения зубов может потребоваться профессиональная чистка либо отбеливание, возможно, даже исправление прикуса.

«Так называемая алмазная ортодонтия позволяет сделать протезирование без исправления прикуса. Это дает быстрый результат здесь и сейчас, но в динамике приводит к негативным последствиям», — заключил врач.