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Стоматолог объяснила, как часто нужно использовать ирригатор
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

Стоматолог объяснила, как часто нужно использовать ирригатор

Мария Задорожная
Автор
Ирригатор для чистки зубов
Фото Evgeniya Moskova, iStock
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Врач-стоматолог Виктория Шелудкова в беседе с «СЭ» рассказала, как часто нужно чистить зубы ирригатором.

По ее словам, оптимальная частота чисток подбирается на индивидуальной консультации со стоматологом. К примеру, если человек чистит зубы два раза в день, то ирригатор используется после каждого раза.

«Если у вас истончилась эмаль и вы чистите зубы один раз в день перед сном, то пользуйтесь ирригатором вечером после обычной гигиены полости рта. Он удалит налет и улучшит кровообращение десен», — подытожила доктор.

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