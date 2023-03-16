Стоматолог объяснила, как правильно выбрать ополаскиватель для полости рта

Стоматолог-гигиенист центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile Екатерина Довгаль специально для «СЭ» рассказала на что следует обратить внимание при выборе ополаскивателя для полости рта. «Нужно учитывать состояние зубов, десен и слизистой, индивидуальные вкусовые и обонятельные предпочтения. Влиять на выбор может зубная паста — как правило, ополаскиватель дополняет и продлевает ее действие», — пояснила эксперт.

Современные ополаскиватели для полости рта, по словам Екатерины Довгаль, имеют различное действие. Одни предотвращают сухость, налет или воспаление, другие снижают чувствительность зубов, третьи имеют комплексное действие для предотвращения кариеса и минерализации эмали. Существуют также ополаскиватели для имплантатов с активным кислородом, есть антисептические (как правило с хлоргексидином) — их назначает врач перед и после оперативных вмешательств.

При выборе ополаскивателя Екатерина Довгаль порекомендовала обратить внимание на состав. Он не должен содержать спирта, пенообразователя лариул сульфата SLS и синтетических красителей (CI 42090, CI 19140, CI 17200). Подобные компоненты способны вызывать сухость полости рта и слизистой. «Следует также учесть, что ополаскиватель не эффективен без использования ершика, зубной щетки, нити и пасты. Это исключительно профилактическое средство», — резюмировала стоматолог.

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