Стоматолог объяснила, почему опасно отбеливать зубы содой

Врач-стоматолог Людмила Шемякина предупредила о вреде соды для зубной эмали. По ее словам, она раздражает слизистую оболочку ротовой полости, истончает зубную эмаль и негативно воздействует на десны.

«Если часто чистить зубы порошком соды, через некоторое время эмаль становится шероховатой и пористой, из-за чего в микротрещины и поры забивается налет. В результате со временем они могут стать темнее, а не светлее», — приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Также врач отмечает, что при частой чистке зубов содой стирается эмаль, из-за чего они становятся чувствительными к температурному воздействию, наличию кислот и сахара в пище. Для отбеливания зубов специалист рекомендует обратиться к стоматологу, который подберет бережный и эффективный метод.

Ранее стоматологи назвали продукты, уничтожающие эмаль.