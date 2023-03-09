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Сегодня, 13:35

Стоматолог объяснила, сколько можно жевать жвачку без вреда здоровью

Ольга Стрельникова
Жевательна резинка.
Фото Freepik/azerbaijan-stockers
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Стоматолог Антонина Красовская рассказала «СЭ», как долго можно жевать жвачку. «Жевательную резинку стоит использовать не более 5-10 минут исключительно после еды. За это время успевает восстановиться кислотно-щелочной баланс полости рта, и не наносится вред желудку», — пояснила специалист.

По словам Антонины Красовской, в некоторых случаях врачи даже рекомендуют жвачку, например, когда нужно стимулировать выделение желудочного сока, а также непосредственно для очищения ротовой полости от крупных частиц пищи. «Жевательная резинка может стать палочкой-выручалочкой, если нет возможности почистить зубы или прополоскать рот после еды. Она должна быть без сахара, чтобы не нанести вред вашим зубам», — порекомендовала стоматолог.

Если использовать жвачку часто и подолгу, это может оказаться опасно не только для желудочно-кишечного тракта, но и чревато головными болями, проблемами с прикусом, гипертрофией жевательных мышц и заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава, резюмировала Антонина Красовская.

Ранее мы рассказывали о том, какой зубной пасты следует избегать.

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Советы и рекомендации
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