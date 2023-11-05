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Сегодня, 19:15

Стоматолог объяснила, в каких случаях нужно удалять зубы мудрости

Мария Маковей
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Девушка улыбается
Фото Prostock-Studio/istockphoto.com
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Считается, что зубы мудрости достались нам от далеких предков, которые использовали их для пережевывания пищи. Сегодня они нужны нам для формирования прикуса. В беседе с порталом «Почему болит» врач-стоматолог Мария Филатова рассказала, надо ли удалять зубы мудрости.

«В старости они могут служить опорой для несъемного или съемного протеза. Поэтому удалять здоровые восьмерки, которые верно прорезались, не нужно», — пояснила эксперт.

Однако стоматолог советует удалять зубы мудрости, если они не прорезались полностью, растут сбоку, под углом или двигают зубной ряд. Кроме того, к показаниям по удалению врач отнесла различные патологии: когда зубы не могут прорезаться из-за отсутствия места на челюсти. Также восьмерки удаляют, если они препятствуют постановке брекетов или исправлению прикуса.

«Даже кариес не является причиной удаления зуба. Важно своевременно посещать стоматолога и вовремя проводить лечение. Если пациент не чистит зубы и кариес возникает повторно, то можно говорить об удалении», — объяснила Филатова.

Ранее стоматолог рассказала, можно ли отбеливать зубы.

Медицина
Советы и рекомендации
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