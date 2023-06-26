Стоматолог предупредила о раке из-за курения вейпов

Стоматолог Диана Кулиева заявила, что курение вейпов может грозить кариесом и онкологией.

«Эмалевый орган человека не предназначен для постоянного перегрева, в связи с этим происходит постепенное разрушение слоев эмали, снижается прочность. Десны, язык, слизистая оболочка щек очень часто воспаляются, испытывая хроническое температурное воздействие. Разумеется, это приводит к негативным последствиям, в запущенных случаях — к предраковым и онкологическим заболеваниям. Компоненты, входящие в состав жидкостей для вейпов и других курительных приборов, способствуют незамедлительному образованию налета на поверхности эмали, что существенно снижает кариесрезистентность зуба, приводит к прогрессии уже имеющихся кариозных полостей», — приводит слова Кулиевой Life.ru.