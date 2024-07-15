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Стоматолог рассказал, какие зубные пасты опасны для здоровья
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

Стоматолог рассказал, какие зубные пасты опасны для здоровья

Мария Маковей
Автор
Зубная паста и щетка
Фото dulezidar/istockphoto.com
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Стоматолог Владимир Лосев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что некоторые компоненты зубной пасты оказывают негативное воздействие на здоровье зубов и десен.

Так, эксперт порекомендовал не покупать зубные пасты с синтетическими красителями и ароматизаторами. По его словам, они могут вызвать аллергию, раздражение слизистой оболочки полости рта и нарушить микробиом ротовой полости. Для ежедневного ухода за зубами специалист советует выбирать средства без красителей и с натуральными ароматизаторами, например, на основе эфирных масел.

Кроме того, с осторожностью следует использовать зубные пасты со фтором. С одной стороны, он укрепляет структуру эмали и подавляет процесс размножения бактерий, а с другой, повышенная доза фтора негативно сказывается на работе щитовидной железы и здоровье костей.

Также врач добавил, что нанести вред зубам могут неправильно подобранные пасты с абразивами для механического удаления налета. Они способны навредить эмали и сделать зубы более чувствительными.

«Триклозан — синтетический антибактериальный агент — еще один потенциально опасный ингредиент некоторых зубных паст. Он действительно обладает высокой эффективностью в борьбе с болезнетворными микроорганизмами, но регулярное применение триклозана может негативно сказываться на работе эндокринной системы», — сказал Лосев.

Следует выбирать зубные пасты с безопасными антибактериальными компонентами, например, экстрактами трав, эфирными маслами, ионами серебра, заключил стоматолог.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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