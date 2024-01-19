Стоматолог рассказала, нужны ли специальные ополаскиватели

Стоматолог Виктория Шатаева считает, что специальные ополаскиватели для полости рта не нужны. Эксперт поделилась с «СЭ», что в большей степени эти средства оказывают только дезодорирующий эффект, а после чистки зубов достаточно прополоскать рот обычной чистой водой.

Также Шатаева рассказала про очищающие пенки на основе активных ферментов. Они подходят тем, у кого нет возможности нормально почистить зубы. Например, после установки импланта или хирургического вмешательства.

«Эти средства можно использовать в качестве экспресс-ухода в течение дня», — добавила эксперт.