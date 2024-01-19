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Стоматолог рассказала, нужны ли специальные ополаскиватели
Здоровье

Сегодня, 13:25

1 мин.

Стоматолог рассказала, нужны ли специальные ополаскиватели

Мария Маковей
Автор
Девушка наливает ополаскиватель в пробку.
Фото AndreyPopov/istockphoto.com
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Стоматолог Виктория Шатаева считает, что специальные ополаскиватели для полости рта не нужны. Эксперт поделилась с «СЭ», что в большей степени эти средства оказывают только дезодорирующий эффект, а после чистки зубов достаточно прополоскать рот обычной чистой водой.

Также Шатаева рассказала про очищающие пенки на основе активных ферментов. Они подходят тем, у кого нет возможности нормально почистить зубы. Например, после установки импланта или хирургического вмешательства.

«Эти средства можно использовать в качестве экспресс-ухода в течение дня», — добавила эксперт.

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