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Сегодня, 14:45

Стоматолог рассказала о последствиях недостаточной гигиены полости рта

Мария Маковей
Автор
Девушка улыбается белоснежной улыбкой и держит зубную щетку
Фото CoffeeAndMilk/istockphoto.com
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В разговоре с «СЭ» врач-стоматолог Анастасия Белолипецкая рассказала о последствиях недостаточной гигиены полости рта.

По ее словам, налет, накопленный на зубах, приводит к выработке вредных кислот. Они не только разрушают зубную эмаль, но и провоцируют кариес. Также страдают десны.

«Когда накапливается зубной налет, опухают и начинают кровоточить десна, увеличивается риск потери зубов», — объясняет эксперт.

Кроме того, на зубы воздействуют продукты и напитки, которые человек употребляет в течение дня. Это приводит к появлению пятен — истончению эмали.

«Если не чистить зубы регулярно, эти пятна накопятся и начнут угрожать здоровью зубов», — предупреждает стоматолог.

Также врач напомнила и о таком последствии недостатка гигиены полости рта, как неприятный запах изо рта.

Ранее стоматолог рассказала, как правильно отбеливать зубы.

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