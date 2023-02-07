Стоматолог рассказала о вреде жвачки

Стоматолог Алена Бубнова в беседе с изданием «Газета.ру» рассказала, что частое и длительное употребление жевательной резинки может стать причиной быстрого изнашивания пломб и целого ряда других проблем. «Употребление жвачек может привести к перенапряжению жевательных мышц, быстрому изнашиванию пломб и отколу различных ортодонтических аппаратов», — предостерегла специалист. Также она отметила, что употребление жевательной резинки приводит к повышенному выделению желудочного сока, что чревато заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

По словам Алены Бубновой, с пользой для ротовой полости и без вреда для организма в целом, жвачку можно употреблять не более 7 минут.