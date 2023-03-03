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Сегодня, 21:45

Стоматолог рассказала, в каких случаях не стоит ставить виниры

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/holiak
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Главный врач авторской стоматологии Вероника Мелехова рассказала «СЭ» об особенностях установки виниров, и в каких случаях этого делать не стоит. «Установка виниров — это такая же медицинская процедура, как и любая другая. Лечебная манипуляция подобного рода проводится только по показаниям», — предупредила специалист.

Вероника Мелехова предостерегла от установки виниров тех, кто хочет таким образом «выровнять кривые зубы» — таким пациентам показано ортодонтическое лечение. «Из-за неправильного прикуса придется сильнее спиливать зубы. На каких-то из них будут стоять очень толстые виниры. Это не функционально, не эстетично и ведет к череде проблем, поскольку неправильно распределяется нагрузка на зубы», — предупредила специалист и порекомендовала сначала решить проблему с прикусом.

По словам Вероники Мелеховой, установка виниров целесообразна, когда необходимо восстановить анатомию и функции зуба. «Например, когда на зубах при правильном прикусе стоят большие пломбы, то вместо того, чтобы устанавливать их в еще большем объеме или делать композитные реставрации, лучше выбрать керамические виниры. Они полностью восстановят анатомию зуба и придадут полноценную эстетику — естественные переходы цвета и преломление света», — пояснила врач.

Также установка виниров возможна по показаниям, если на зубах имеются незначительные сколы и нужно скорректировать форму. «Но это уже будут ультратонкие виниры, которые мы устанавливаем на зубы, не повреждая их и не обтачивая», — резюмировала Вероника Мелехова.

Ранее мы рассказывали о том, что можно и нельзя есть с брекетами.

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Советы и рекомендации
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