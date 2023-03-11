Стоматолог Савин рассказал, когда стоит отказаться от общего наркоза при зубной операции

Стоматолог-ортопед, стоматолог-терапевт Илья Савин рассказал, когда не стоит соглашаться на общий наркоз при зубной операции.

По его словам, лечение под наркозом не показано в последний триместр беременности, при наличии системных заболеваний в период декомпенсации.

Однако к проведению наркоза есть ряд показаний.

«Сложные челюстно-лицевые операции, удаление нескольких зубов одновременно, аллергия на местные анестетики, низкий «болевой порог», большой объем необходимого лечения, развитый рвотный рефлекс, гипертония и сердечно-сосудистые заболевания в сочетании с повышенным страхом перед стоматологическим лечением, а также заболевания, при которых невозможно обеспечить неподвижное положение пациента в стоматологическом кресле», — приводит «Life.ru» слова Савина.

Как отмечает врач, общий наркоз также может применяться в том случае, если у ребенка диагностирована гиперактивность.