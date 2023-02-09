Тату-мастер рассказал о самых популярных рисунках, которые лучше не бить

Профессиональный художник, тату-мастер с более чем 20-летним опытом Леонид Изгин эксклюзивно для «СЭ» рассказал о популярных татуировках, которые делать он бы не советовал. «Прежде всего, не стоит бить татуировки оккультного и сатанинского характера. Три шестерки, перевернутые кресты, пентаграммы и прочее не превнесут в вашу жизнь радости однозначно», — предупредил эксперт. Как он пояснил, это не только не эстетично, но и опасно.

Также Леонид Изгин посоветовал отказаться от ультрамодных татуировок — они очень быстро теряют свою актуальность. «Бывает, сначала это очень востребованный тренд. Но в последствии два пути: либо он станет классикой, либо также феерично выйдет из моды», — пояснил тату-мастер. Так, в 90-е на пике популярности были «трайблы», некоторые до сих пор их бьют, но, как отметил эксперт, это уже антитренд.

По опыту Леонида Изгина, не стоит делать себе татуировку в виде избитых символов (сердечки, инь-ян и прочее), «попсовых» картинок («одуванчик с летящими пушинками, которые превращаются в стаю птиц») или крылатых фраз на латыни прописью (особенно вдоль предплечья). «Конечно, любую идею можно выполнить оригинально. То же сердечко может быть очень изящным и эстетичным. Ту же фразу на латыни можно сделать в стиле «леттеринг», и это будет круто», — резюмировал тату-мастер.