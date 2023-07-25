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Сегодня, 13:45

Телемедицинские консультации получат новые возможности

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством
В аптеке полка с лекарствами.
Фото Freepik/aleksandarlittlewolf
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С сентября этого года врачи целого ряда частных медорганизаций смогут корректировать диагнозы и выписывать рецепты на лекарства в ходе вторичного онлайн-приема. При этом IT-инфраструктура по обороту электронных рецептов полноценно работает пока только в трех регионах РФ. Об этом сообщили 21 июля на сайте издания «Коммерсант».

Телемедицинские консультации легализовали в РФ в 2018 году, когда врачам разрешили оказывать медпомощь пациентам в рамках как телемедицинских консультаций и консилиумов, так и дистанционного мониторинга. Но для этого пациенту все равно необходимо пройти первичную консультацию лично.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, что выписывание рецептов после телемедицинских консультаций имеет несколько плюсов: пациентам больше не нужно физически посещать врача для получения рецепта — это значительно экономит время и упрощает процесс получения лекарств, к тому же телемедицинские консультации и выписывание рецептов онлайн позволяют пациентам получать медицинскую помощь, даже если они находятся в удаленных или малонаселенных районах, где доступ к врачам может быть ограничен.

«Телемедицина позволяет врачам более эффективно управлять диагнозами, быстро корректировать лечение и выписывать рецепты на лекарства в ходе онлайн-приема. Такие консультации и выписывание рецептов онлайн могут снизить затраты на посещение врача и поездки к медицинским учреждениям. Это особенно полезно для пациентов, которым требуется регулярное наблюдение или лечение», — отметила специалист. Также она обратила внимание на то, что телемедицинские платформы обеспечивают защиту персональных данных пациентов и конфиденциальность медицинской информации. Однако есть и минусы.

«Не все клиники могут выдавать рецепты на онлайн-консультациях, и некоторые препараты могут требовать специальных бланков, печатей и заверенных подписей, что может быть сложно в условиях телемедицины. Например, есть группа препаратов строгой отчетности — психотропных, наркотических и прочих, для получения которых необходим бумажный рецепт по определенной форме, заверенный оригинальными подписями врача, главврача и печатью ЛПУ. Этот рецепт обязательно изымается в аптеке для учета», — подчеркнула Екатерина Курбатова.

Ранее, 10 января, мы рассказывали, какие лекарства нельзя совмещать.

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Медицина
Польза и вред
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