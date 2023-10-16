Теперь официально: 22 ноября — День психолога в России

22 ноября теперь официально считается Днем психолога в России. Решение принято Правительством РФ по поручению Президента, сообщается в официальном Tеlegram-канале ведомства.

Именно 22 ноября 1994 года состоялся первый съезд Российского психологического общества — крупнейшего научного и профессионального объединения психологов России.

Главная цель праздника — еще раз напомнить людям о важности профессии «психолог».

Отметим, что сегодня в России психологическую помощь оказывают свыше 7 млн человек.

Кроме того, с июля 2023 года в поликлиниках открываются кабинеты медико-психологического консультирования, куда можно обратиться самостоятельно или попасть по направлению врача, рассказали в Минздраве России.