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22 ноября теперь официально считается Днем психолога в России. Решение принято Правительством РФ по поручению Президента, сообщается в официальном Tеlegram-канале ведомства.
Именно 22 ноября 1994 года состоялся первый съезд Российского психологического общества — крупнейшего научного и профессионального объединения психологов России.
Главная цель праздника — еще раз напомнить людям о важности профессии «психолог».
Отметим, что сегодня в России психологическую помощь оказывают свыше 7 млн человек.
Кроме того, с июля 2023 года в поликлиниках открываются кабинеты медико-психологического консультирования, куда можно обратиться самостоятельно или попасть по направлению врача, рассказали в Минздраве России.