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Сегодня, 15:35

Теперь официально: 22 ноября — День психолога в России

Мария Маковей
Автор
Девушка на приеме у психолога.
Фото istockphoto.com
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22 ноября теперь официально считается Днем психолога в России. Решение принято Правительством РФ по поручению Президента, сообщается в официальном Tеlegram-канале ведомства.

Именно 22 ноября 1994 года состоялся первый съезд Российского психологического общества — крупнейшего научного и профессионального объединения психологов России.

Главная цель праздника — еще раз напомнить людям о важности профессии «психолог».

Отметим, что сегодня в России психологическую помощь оказывают свыше 7 млн человек.

Кроме того, с июля 2023 года в поликлиниках открываются кабинеты медико-психологического консультирования, куда можно обратиться самостоятельно или попасть по направлению врача, рассказали в Минздраве России.

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