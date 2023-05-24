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24 мая, 23:00

Терапевт Исаева рассказала, где можно заразиться аденовирусом, который перенес Лукашенко

Алина Савинова
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Терапевт Камила Исаева рассказала, как протекает аденовирус.

«Аденовирусные инфекции обычно протекают легко и могут протекать бессимптомно. Что характерно: кашель, умеренная лихорадка, отит, конъюнктивит, кератоконъюнктивит или повреждение роговицы, гастроэнтерит с диареей, рвотой, болями в животе, назофарингит, стенокардия, бронхиолит у ребенка», — приводит «Life.ru» слова Исаевой.

Врач отмечает, что вирус передается при контакте с носоглоточными выделениями, испражнениями инфицированного человека, зараженным предметом или пищей или чем-то грязным, например полотенцем. Также, по ее словам, аденовирусы распространяются воздушно-капельным путем, через воду. Таким образом, заразиться можно в яслях, школах, детских садах, казармах, бассейнах, а также в закрытых и плохо проветриваемых помещениях.

Источник: https://life.ru/p/1581667
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