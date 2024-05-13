Терапевт назвал признаки смертельно опасной меланомы

Терапевт Александр Каневский считает, что быстрый рост родинки и появление у нее нечетких границ — один из первых признаков меланомы. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

«К сожалению, не всегда меланомный невус имеет внешние проявления, позволяющие пациенту самостоятельно уловить момент формирования рака. К тому же отсутствует боль, а общее самочувствие не страдает», — подчеркнул доктор.

Также к признакам онкологического заболевания эксперт отнес неравномерный окрас родинки (черный, темно-коричневый, серый), покраснение кожи вокруг и появление узелков на родинке.

Как отметил терапевт, при наличии вышеперечисленных признаков следует незамедлительно обратиться к онкодерматологу для проведения соответствующей диагностики. Особенно внимательными нужно быть людям со светлой кожей и тем, кто часто работает на солнце.