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Терапевт назвал самые распространенные ошибки при лечении простуды
Здоровье

Сегодня, 18:25

1 мин.

Терапевт назвал самые распространенные ошибки при лечении простуды

Мария Маковей
Автор
Девушка с простудой лежит на диване
Фото Stephanie Verhart/istockphoto.com
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Врач-терапевт Александр Лаврищев в беседе с «Вечерней Москвой» назвал типичные ошибки, совершаемые при лечении простуды.


Как отметил эксперт, заболевания дыхательных путей не связаны с переохлаждением организма. Такое состояние провоцирует вирусная или смешанная с бактериальной инфекция. Поэтому самая эффективная защита от гриппа и коронавируса — это вакцинация. Она не снижает иммунитет и уменьшает вероятность заражения.

Далее доктор рассказал об отсутствии универсальных средств от ОРВИ, несмотря на телевизионную пропаганду.

«Сегодня у нас есть специфические препараты от гриппа и коронавируса, однако они никак не действуют на другие вирусы, и применять их можно только после положительного экспресс-теста на эти заболевания», — объяснил Лаврищев.

Кроме того, медик предостерег от самостоятельного приема антибиотиков. Их терапевт советует принимать только с назначения врача. Также не стоит терпеть высокую температуру, ее необходимо сбивать.

К еще одной ошибке специалист отнес распространенное заблуждение, что беременным и кормящим нельзя принимать лекарства при простуде.

«Сегодня в арсенале врача существует огромное количество лекарств, которые можно применять при ОРВИ в данной ситуации. Поэтому страдать вовсе необязательно», — подытожил эксперт.

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