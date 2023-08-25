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Сегодня, 14:00

Терапевт назвал симптомы ветрянки у взрослых

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Руки с сыпью и зудом.
Фото Freepik/freepik
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25 августа врач-терапевт Игорь Видяскин в беседе с порталом News.ru рассказал, как проявляется ветрянка у взрослых. По его словам, среди симптомов высокая температура, головная боль, слабость, потеря аппетита и красные пятна на коже.

«У взрослых симптомы ветрянки могут проявляться более ярко, чем у детей. Заболевание может начаться с высокой температуры тела, головной боли, слабости и потери аппетита. Затем на коже появляются красные пятна, которые быстро превращаются в маленькие зудящие пузырьки, заполненные жидкостью. Пузырьки могут лопаться и образовывать корочки», — заключил Игорь Видяскин.

Ранее, 19 июля, врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, как не заразиться ветрянкой.

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Медицина
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