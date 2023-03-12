Терапевт назвала 5 привычек, опасных для здоровья почек

Заведующая терапевтическим отделением НМИЦ ТИО имени академика В.И.Шумакова Кристина Тайлер рассказала «СЭ», какие привычки могут ухудшить здоровье почек. «Почки — уникальные органы, которые пропускают через себя примерно 1500 литров крови ежедневно. Это «фильтр», без которого человеку не обойтись, поэтому заболевания почек так опасны. При их дисфункции человеку потребуется заместительная почечная терапия — диализ или трансплантация», — предупредила врач.

Пагубно на работу почек, по словам Кристины Тайлер, могут повлиять обилие в рационе соли и кофеина, а также недостаток воды. «Так как почки выполняют выделительную и фильтрационную функции, им просто необходимо, чтобы в организме было достаточно жидкости, обеспечивающей приток крови к органам и ее очищение», — пояснила специалист.

Крайне негативно на состоянии почек сказывается курение. В длительной перспективе оно может привести к почечной недостаточности, ввиду изменения артериального давления.

Также к вредной привычке Кристина Тайлер отнесла несвоевременное опорожнение мочевого пузыря. «В современном мире высоких нагрузок и занятости это встречается довольно часто. Такая привычка способна спровоцировать воспалительные заболевания мочевыделительной системы», — резюмировала специалист.

К каким еще проблемам может привести несвоевременное посещение туалета, ранее рассказал врач-уролог.