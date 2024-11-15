Терапевт назвала причину, из-за которой не стоит переезжать к морю

В беседе с «СЭ» врач-терапевт Анна Синяева назвала причину, из-за которой не стоит переезжать к морю. По ее словам, прибрежные районы южных морей часто испытывают серьезные проблемы с загрязнением морской воды, пляжей и окружающей природной среды. Это создает риск для здоровья местного населения.

Доктор отметила, что загрязнение приводит к увеличению заболеваемости инфекционными болезнями, такими как энтеровирусы, брюшной тиф и кишечная палочка. Кроме того, моря нередко содержат нефтяные отходы, тяжелые металлы и продукты переработки нефти, а такая морская мода может использоваться для водоснабжения зданий.

«Система водоочистки справляется не всегда. Поэтому если пить такую воду регулярно, есть риск развития аутоиммунных заболеваний и онкологии», — подытожила медик.