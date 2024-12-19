Терапевт назвала причину повышения температуры без симптомов простуды

В разговоре с «СЭ» врач-терапевт Дарья Земскова заявила, что интенсивные физические нагрузки могут вызывать временное повышение температуры тела без каких-либо других симптомов. По ее словам, это нормальная реакция организма на физические упражнения. Ведь после тренировки усиливается метаболизм и вырабатывается тепло мышцами, что и приводит к незначительному повышению температуры тела.

Однако доктор предупредила, что при ухудшении состояния или наличии температуры более трех-четырех дней, необходимо обратиться к врачу. Ведь у человека могут быть сопутствующие заболевания, которые способны привести к более высокому риску развития тяжелых заболеваний. К таким болезням относятся диабет, болезнь сердца или ослабленная иммунная система.