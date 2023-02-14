Терапевт назвала причины снижения либидо у мужчин и женщин

Врач превентивной медицины, терапевт и нутрициолог Валерия Галкина эксклюзивно для «СЭ» рассказала, о каких процессах в организме может говорить сниженное либидо у мужчин и женщин. Причин может быть множество, начиная с нездорового образа жизни, психологических факторов, дефицитов витаминов и минералов и заканчивая хроническими заболеваниями. «Для каждого человека будут отличаться понятия низкое и высокое либидо, от рождения мы имеем разную половую конституцию. Поэтому бить тревогу стоит только тогда, когда лично вы начинаете испытывать дискомфорт и замечать, что прежнее сексуальное влечение отличается от привычного», — пояснила специалист.

По словам Валерии Галкиной, к внутренним причинам низкого либидо можно отнести генетическую предрасположенность, гормональные колебания, дефицит железа и белка, нарушения в работе щитовидной железы, проблемы с сердечно-сосудистой системой, анемию и высокое давление. «Перед тем как искать причину сниженного либидо, важно исключить прием некоторых лекарственных препаратов, особенно антидепрессантов, злоупотребление алкоголем и недосып. В том числе не стоит забывать о психологических причинах», — подчеркнула врач.

Многие состояния могут длительно не беспокоить, но при этом быть причиной снижения либидо. Нужно понимать, что это лишь симптом, источник которого следует искать вместе со специалистом. «Терапевт поможет определить общее состояние организма и наличие дефицитов для дальнейшего обследования и решения вопроса. При наличии проблем, связанных с эмоциями, лучше всего обратиться к психологу или сексологу», — резюмировала Валерия Галкина.

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