Терапевт объяснил, что в действительности можно считать дефицитом витамина Д

Врач-терапевт Георгий Сапего в своем Дзен-блоге рассказал о том, что можно считать дефицитом витамина Д в действительности. По его словам, нередко происходит путаница из-за измерений в анализах и рекомендациях, когда люди смотрят только на цифры, не обращая внимания на то, что указано за ними — наномоль на литр (эти показатели всегда больше) или нанограмм на миллилитр. «Чтобы перевести одно в другое, надо разделить на 2,5», — пояснил врач. То есть 50 нм/л — это то же самое, что и 20нг/мл. «Тогда все сходится. Недостаточностью витамина Д будут считать уровень ниже 20 нг/мл (или 50 нм/л), а дефицитом витамина Д будут считать уровень ниже 12 нг/мл (или 30 нм/л). Всякие адские тысячи единиц витамина Д назначают только при дефиците», — подытожил Георгий Сапего.

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