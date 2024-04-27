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Терапевт объяснил, почему антибиотики опасны при лечении ОРВИ
Здоровье

Сегодня, 19:45

1 мин.

Терапевт объяснил, почему антибиотики опасны при лечении ОРВИ

Мария Маковей
Автор
Таблетки на столе
Фото DNY59/istockphoto.com
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Старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с NEWS.ru заявил, что антибиотики не лечат ОРВИ, а приводят к дисбиозу.

По его словам, антибиотики убивают микрофлору кишечника, поэтому впоследствии пациенту придется восстанавливать иммунитет.

«Не может человек с диагнозом ОРВИ получать антибактериальный препарат. Антибиотики фактически очистят кишечник от полезной флоры. Человеку нужно будет восстанавливать флору и иммунитет. Поэтому нет необходимости в назначении антибиотиков при ОРВИ», — заключил эксперт.

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