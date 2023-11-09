Терапевт объяснил, в чем связь между кубиками пресса и генетикой

Спортивный терапевт и физиолог Эндрю Уэллс считает, что количество кубиков пресса напрямую зависит от генетики человека. Об этом пишет издание Live Science.

По словам эксперта, передняя стенка живота состоит из косых, прямых и поперечной мышц, а также сухожилий. Их количество влияет на то, как будет выглядеть пресс. Около 60% людей рождаются с тремя пересечениями сухожилий. Уэллс утверждает, что именно они разделяют переднюю стенку живота на шесть «кубиков».

Также спортивный терапевт советует не изнурять себя упражнениями на пресс для похудения в области живота — они не убирают жировую прослойку в этой зоне.

Эндрю подчеркнул, что для достижения цели важно правильно питаться и заниматься фитнесом.

Ранее «СЭ» писал, с какими мышцами нужно работать, чтобы накачать пресс.