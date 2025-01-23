Терапевт объяснила, что нужно делать во время магнитных бурь

Врач-терапевт Марина Долгушкина в беседе с «СЭ» заявила, что жалобы на ухудшение самочувствия в период магнитных бурь носят субъективный характер. Они не имеют подтверждения в крупных контролируемых исследованиях.

«Часто жалобы могут быть связаны с другими факторами: погода, недосыпание, стресс, вирусные заболевания или психологическое состояние. Но у тех, кто относит себя к метеозависимым, есть несколько способов улучшить свое состояние», — отметила доктор.



Чтобы облегчить состояние во время магнитных бурь, медик рекомендует накануне изменения в магнитосфере выспаться. Это поможет избежать скачков настроения, усиления сонливости и усталости. При появлении признаков недомогания можно принять контрастный душ, использовать прохладный компресс либо выйти на свежий воздух. Также в дни магнитных бурь врач советует проводить меньше времени за компьютером и телефоном, а больше сосредоточиться на сбалансированном питании, регулярной физической активности, отказе от вредных привычек и полноценном сне.

«Если вы считаете себя метеочувствительным, попробуйте вести дневник, в котором отмечайте свое самочувствие и наличие магнитных бурь. Возможно, это поможет вам увидеть закономерности или их отсутствие», — подытожила терапевт.