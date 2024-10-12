Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Терапевт объяснила, как избежать проблем с памятью в молодом возрасте
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

Терапевт объяснила, как избежать проблем с памятью в молодом возрасте

Мария Задорожная
Автор
Девушка расклеила стикеры
Фото fizkes, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-терапевт Марина Долгушкина рассказала «СЭ», как избежать проблем с памятью. По ее словам, улучшить когнитивные функции мозга способны ежедневные тренировки.

Так для улучшения памяти медик рекомендует выполнять ряд упражнений. Например, расчесываться, чистить зубы правшам левой рукой, а левшам правой, учить стихотворения, разгадывать кроссворды и логические задачи, играть в шахматы. Также можно выполнять привычные действия с закрытыми глазами или собирать пазлы и раскрашивать картины по номерам. Помочь улучшить память могут занятия йогой, медитацией и регулярные физические нагрузки.

«Не всегда проблемы с памятью в молодом возрасте говорят о серьезных болезнях. Попробуйте хорошо выспаться и избавьтесь от вредных привычек», — добавила доктор.

Кроме того, терапевт советует включить в рацион продукты с высоким содержанием витамина В и соблюдать питьевой режим.

Лучшие книги для развития памяти. Как запоминать все: 5 полезных книг для развития мозга
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Блогер Литвин ударил болельщика команды Басты на матче Медиалиги
МЧС подтвердило гибель двоих взрослых и двоих детей при пожаре на АЗС в Грозном
Биография Петра Гуменника: синдром Осгуда-Шляттера и ЕГЭ на 300+ баллов
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Идеальный нокаутер против лучшего технаря. Прогноз боя за титул абсолютного чемпиона мира Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
СМИ сообщили об уничтожении ударом ВС РФ в порту Одессы ценного груза для ВСУ
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ