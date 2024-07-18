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Терапевт объяснила, как восполнить дефицит коллагена
Здоровье

Сегодня, 19:25

1 мин.

Терапевт объяснила, как восполнить дефицит коллагена

Мария Задорожная
Автор
Девушка делает коктейль с коллагеном
Фото MarsBars/istockphoto.com
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Чтобы поддерживать уровень коллагена в организме, врач-терапевт Елена Мановска, рекомендует придерживаться питания с высоким содержанием белка на ежедневной основе. Так, в рационе должны быть мясо крупного рогатого скота, курица, рыба, морепродукты, желатин, костный бульон и яичные белки, которые содержат так называемый «белок молодости». Кроме того, к натуральной высокобелковой еде можно добавить различные снеки и напитки.

Эксперт добавила, что в некоторых случаях с назначения врача можно начать принимать различные добавки.

«Как правило, в них используется сырье животного, морского или растительного происхождения, а сами средства представлены множеством форматов», — подчеркнула доктор в беседе с «СЭ».

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