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Терапевт объяснила, какие витамины и микроэлементы стоит пить в комплексе
Здоровье

Сегодня, 17:10

1 мин.

Терапевт объяснила, какие витамины и микроэлементы стоит пить в комплексе

Мария Задорожная
Автор
Девушка и витамины
Фото PeopleImages, iStock
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Врач-терапевт Елена Мановска рассказала «СЭ», какие витамины и микроэлементы нужно пить в комплексе. Так витамин В2 (рибофлавин) и витамин А улучшают усвоение железа. Витамин D регулирует усвоение кальция, а витамин B12 (цианкоболамин) усиливает действие фолиевой кислотой.

«Витамин А и витамин Е эффективно работают комплексно, улучшая усвоение друг друга и уменьшая возможную токсичность», — добавила доктор.

Также врач подчеркнула, что кальций и фосфолипиды отлично сочетаются с витамином К. Тиамин В1 прекрасно работает вместе с пантотеновой кислотой, потому что эти вещества регулируют одни и те же процессы.

«Микроэлемент селен регулирует метаболические процессы с участием йода», — подытожила терапевт.

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