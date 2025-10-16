Терапевт объяснила, почему осенью стоит отказаться от алкоголя

Осенью лучше отказаться от алкоголя, поскольку он снижает активность Т-лимфоцитов — ключевых борцов с вирусами. Об этом в беседе с РИАМО заявила терапевт-профпатолог Светлана Бурнацкая.

По ее словам, спиртное ухудшает качество сна, во время которого организм активно борется с инфекциями.

«Алкоголь также стимулирует воспалительные процессы, что повышает риск осложнений при контакте с вирусами. Даже небольшие дозы могут ослабить иммунный ответ, особенно если употреблять напитки регулярно или сочетать их с малым количеством сна, стрессом и переохлаждением», — предупредила специалист.

Она порекомендовала согреваться осенью без вреда для здоровья. Подойдут травяные чаи с корицей, имбирем, гвоздикой или кардамоном, горячие яблочные напитки с пряностями, а также теплое молоко с куркумой или медом.

Чтобы осенью оставаться бодрыми и не болеть, важно не только исключить алкоголь и соблюдать режим сна, но и следить за рационом, чтобы организм получал разнообразные витамины в достаточном количестве, подытожила врач.