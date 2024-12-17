Терапевт объяснила, почему нужно носить шапку зимой

Эксклюзивно для «СЭ» врач-терапевт Марина Долгушкина рассказала, почему нужно зимой надевать шапку. По ее словам, в холодное время года важно сохранить тепло тела, ведь зимой организм человека тратит много энергии на поддержание нормальной температуры.

«Потеря тепла через голову может составлять до 40 процентов от общих тепловых потерь организма. Это особенно критично в условиях низких температур, когда риск переохлаждения значительно возрастает», — отметила врач.

Также доктор подчеркнула, что шапка служит защитой головы и ушей от холодного ветра, так как длительное влияние низких температур может привести к различным заболеваниям, например отиту, синуситу и даже обострению хронических заболеваний, находящихся в стадии ремиссии.

Кроме того, переохлаждение может негативно сказаться на иммунной системе, повышает вероятность заболевания простудами и гриппом.

Помимо очевидных преимуществ терапевт также обратила внимание на то, шапка в зимнее время помогает предотвратить возникновение головных болей.

«Холод воздействует на сосуды головы, вызывая их сужение, что может стать причиной неприятных ощущений. Правильно подобранный головной убор, изготовленный из качественных и теплых материалов, улучшает циркуляцию крови и защищает от резких температурных перепадов», — подытожила Долгушкина.