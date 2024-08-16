Терапевт перечислил абсолютные противопоказания к перелетам

Врач-терапевт Евгений Батаев в беседе с «СЭ» отметил, что существуют абсолютные противопоказания к перелетам. Так людям, перенесшим острый инфаркт миокарда или с нестабильной стенокардией, садиться на борт самолета можно не ранее, чем через 2-3 недели после стабилизации состояния. При инсульте перелеты исключены в первые 3-4 недели. Для тех, кто перенес операцию, сроки запрета варьируются от одной до трех недель в зависимости от типа и объема оперативного вмешательства.

Также к абсолютным противопоказаниям эксперт отнес тромбоэмболию легочной артерии, тромбоз глубоких вен, пневмоторакс, кишечную непроходимость, перитонит, аппендицит и открытый туберкулез легких. Кроме того, в эту группу входят стабильная сердечная недостаточность, тяжелые нарушения ритма, неконтролируемая артериальная гипертония и тяжелая дыхательная недостаточность, требующая кислородной поддержки.

Запрещается летать и тем, кто страдает психическими расстройствами в стадии обострения, неконтролируемыми приступами эпилепсии и имеет любые состояния, требующие экстренной медицинской помощи или госпитализации.