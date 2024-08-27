Терапевт рассказал, какой должна быть норма сахара в крови

Врач-терапевт, кардиолог Иван Степаненко в беседе с «СЭ» рассказал о норме сахара в крови. Он отметил, что значения у мужчин и женщин не различаются.

«В соответствии с критериями ВОЗ нормальный уровень глюкозы в крови натощак составляет менее 5,6 (если капиллярная кровь) и менее 6,1 ммоль/л (если венозная). Если показатель измеряется через два часа после приема пищи, он не должен превышать 7,8 ммоль/л», — объяснила врач.

Также доктор назвал допустимое значение уровня сахара в крови для детей. У ребят младше 14 лет — примерно 2,3-3,9 ммоль/л. В старшем подростковом возрасте (от 14 до 18 лет) показатели могут увеличиться до 4 ммоль/л.

Сдавать анализ медик рекомендует натощак, утром и до завтрака. Последний прием пищи должен состояться за 8 часов, а лучше за 12 часов до сдачи крови.

«Воду перед анализом пить можно, а вот любые напитки с содержанием сахара (в том числе и алкоголь) нужно отложить на потом. Даже чистить зубы лучше пастой без подсластителей», — заключил терапевт.