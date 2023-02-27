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Сегодня, 20:15

Терапевт рассказал, почему нельзя самостоятельно назначать и принимать антибиотики

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/stefamerpik
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Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Николай Витенко рассказал, что антибиотики — крайняя мера, они назначаются только при присоединении бактериальной инфекции. «В профилактических целях антибиотики принимать нельзя. Их должен назначать только врач. Самолечение такими важными для человечества препаратами недопустимо», — предупредил медик. По его словам, не рекомендуется и самостоятельное снижение дозировки — это прямой путь к толерантности и резистентности бактерий к антибактериальной терапии. «Если сегодня ежегодно около 700 000 человек по всему миру умирает от бактериальных инфекций, которые вызваны невосприимчивыми к действию антибиотиков патогенными микроорганизмами, то уже к 2050-му эта цифра может вырасти до 10 миллионов человек в год», — заявил Николай Витенко.

Антибиотики перестают действовать по причине устойчивости патогенных бактерий к действию лекарства и их способности противостоять ему. Когда бактерия под воздействием антибиотика переходит в пассивный, «спящий» режим — она не борется, но и не размножается — просто ждет, пока угроза пройдет мимо.

В завершение Николай Витенко порекомендовал принимать антибиотики только по назначению врача, не прерывать курс лечения, как только стало лучше, не передавать подобные препараты другим людям, не пытаться лечить ими вирусные заболевания и обязательно перед приемом антибиотиков — сдавать посев на микрофлору и определение чувствительности.

Ранее мы рассказывали, как быстро вылечить и предотвратить ОРВИ.

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Медицина
Советы и рекомендации
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