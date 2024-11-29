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Терапевт рассказала, чем полоскать горло при простуде
Здоровье

Сегодня, 19:05

1 мин.

Терапевт рассказала, чем полоскать горло при простуде

Мария Задорожная
Автор
Девушка полоскает горло
Фото fizkes, iStock
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В беседе с «СЭ» врач-терапевт Анна Синяева рассказала, какими средствами следует полоскать горло.

По ее словам, фурацилин — один из самых распространенных и традиционных препаратов для полоскания горла. Однако не следует его использовать дольше 10-14 дней, так как он может вызвать сухость слизистых оболочек.

Также полоскать горло можно мирамистином. Еще он подходит для орошения ротовой полости. Раствор хлоргексидина с концентрацией 0,05 процента также часто назначается для полосканий. Кроме того, помочь наладить здоровье может и раствор ОКИ.

«Раствор ОКИ имеет в составе нестероидный противовоспалительный препарат, что помогает снять воспаление и уменьшить боль», — объяснила эксперт.

Для полоскания полости рта врач советует разводить 10 мл раствора в 100 мл воды.

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