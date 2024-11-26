Терапевт рассказала, что нельзя делать при повышенной температуре тела

С повышением температуры тела многие начинают паниковать и не знают, как правильно действовать. Врач-терапевт Марина Долгушкина в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала, что категорически нельзя делать при лихорадке, чтобы не усугубить состояние.

«Прежде всего, важно не заниматься самодиагностикой и самолечением. Некоторые люди, чувствуя высокую температуру, сразу начинают принимать все доступные им жаропонижающие препараты. Это может привести к серьезным осложнениям, особенно если причина повышения температуры до конца не ясна. Я всегда советую проконсультироваться с врачом перед началом лечения», — сказала доктор.

Также терапевт подчеркивает, что не следует игнорировать режим питья. При повышенной температуре организму необходимо больше жидкости, и очень важно избегать обезвоживания. Однако медик категорически не рекомендует увлекаться сладкими газированными напитками или алкоголем.

«Еще одной распространенной ошибкой является укутывание и перегревание. Люди думают, что много одеял и теплой одежды помогут «выпотеть» болезнь. На самом деле, это только усугубляет состояние. Лучше всего одеваться легко и оставаться в комнате с хорошей вентиляцией», — утверждает Долгушкина.

Терапевт также предупреждает о необходимости избегать интенсивной физической нагрузки. Телу надо восстановиться, поэтому физические упражнения в этот период могут значительно ухудшить самочувствие. При неприятных ощущениях в теле она советует прикладывать компрессы с прохладой водой на область крупных мышц и сосудов: подколенные ямки, икроножные мышцы и др.

«Если появилась температура и сопровождается другими тревожными симптомами, такими как сильная боль, рвота или затрудненное дыхание, необходимо срочно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь. Заботьтесь о своем здоровье и помните, что грамотный подход к лечению поможет избежать осложнений», — подытожила терапевт.