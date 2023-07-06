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Сегодня, 17:35

Терапевт рассказала, как избавиться от укачивания

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка едет в машине.
Фото Freepik/freepik
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Врач-терапевт ЦКБ управления делами президента Екатерина Кабаненко рассказала, почему одних укачивает в транспорте, а других нет, и что с этим делать. По ее словам, при движении глаза и вестибулярный аппарат человека, находящийся во внутреннем ухе, передают сигналы в мозг. Тех, у кого это происходит согласованно, не укачивает. У тех же, чей вестибулярный аппарат дает сигнал мозгу о движении, а глаза не посылают импульс, поскольку видят, что тело остается на месте, начинаются тошнота и головокружение. Об этом сообщили на сайте издания «Москва 24».

Как пояснила Екатерина Кабаненко первая причина укачивания — чувствительная нервная система, что чаще свойственно женщинам, вторая — неподготовленный вестибулярный аппарат. Последнее можно исправить с помощью упражнения. «Оно состоит из двух этапов: сначала нужно покружиться на месте. Затем идет тест на равновесие: надо закрыть глаза, поднять одну ногу и пальцем достать до кончика носа. Важно делать это регулярно», — пояснила специалист. Также Екатерина Кабаненко порекомендовала не наедаться перед дорогой, за пару часов можно перекусить кашей или салатом. Место нужно выбирать впереди, в автобусе — ближе к водителю, в самолете или на корабле — в носовой части, где меньше тряска. От просмотра и чтения гаджетов лучше отказаться. От тошноты помогут леденцы, жвачка, долька лимона или другие кислые продукты, усиливающие выработку слюны. Из лекарственных средств от укачивания Екатерина Кабаненко порекомендовала дименгидринат.

Врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Алина Красикова рассказала СЭ о других причинах, которые могут вызывать тошноту. Среди них беременность, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), синдром раздраженного кишечника (СРК), страх, тревога, пищевые аллергии, непереносимость некоторых продуктов и прием лекарств.

Ранее, 21 февраля, мы рассказывали, как справиться с проявлениями аэрофобии.

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