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Терапевт рассказала, как улучшить здоровье печени
Здоровье

Сегодня, 18:45

1 мин.

Терапевт рассказала, как улучшить здоровье печени

Мария Задорожная
Автор
У женщины болит печень
Фото bymuratdeniz, iStock
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Врач-терапевт Елена Мановска рассказала «СЭ», как улучшить здоровье печени. По ее словам, чрезмерное количество сахара в рационе наносит серьезный вред печени. Поэтому доктор советует есть меньше продуктов и пить меньше напитков с высоким содержанием сахара.

«Вместо того чтобы полностью отказывать себе в любимых блюдах, попробуйте просто сократить их порции», — сказала доктор.

Кроме того, Мановска рекомендует больше заниматься спортом. Она утверждает, что физическая активность улучшает метаболизм, количество жировых отложений в печени снижается.

«Каждому необходимо найти тот вид активности, который будет приносить удовольствие и не станет обременением. Это могут быть танцы, плавание, теннис или просто прогулки в парке — главное, чтобы движение происходило регулярно», — подытожила терапевт.

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