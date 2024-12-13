Терапевт рассказала, как улучшить здоровье печени

Врач-терапевт Елена Мановска рассказала «СЭ», как улучшить здоровье печени. По ее словам, чрезмерное количество сахара в рационе наносит серьезный вред печени. Поэтому доктор советует есть меньше продуктов и пить меньше напитков с высоким содержанием сахара.

«Вместо того чтобы полностью отказывать себе в любимых блюдах, попробуйте просто сократить их порции», — сказала доктор.

Кроме того, Мановска рекомендует больше заниматься спортом. Она утверждает, что физическая активность улучшает метаболизм, количество жировых отложений в печени снижается.

«Каждому необходимо найти тот вид активности, который будет приносить удовольствие и не станет обременением. Это могут быть танцы, плавание, теннис или просто прогулки в парке — главное, чтобы движение происходило регулярно», — подытожила терапевт.