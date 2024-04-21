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Терапевт рассказала, какие анализы необходимо сдавать мужчинам после 40 лет
Здоровье

Сегодня, 19:15

1 мин.

Терапевт рассказала, какие анализы необходимо сдавать мужчинам после 40 лет

Мария Маковей
Автор
Мужчина сдает анализы
Фото LordHenriVoton/istockphoto.com
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Врач-терапевт, кардиолог Ольга Фролова считает, что мужчинам после 40 лет необходимо регулярно следить за здоровьем сердца и сдавать анализ на уровень липидного профиля.

«Для этого врач назначает анализы крови на общий холестерин и липопротеины низкой плотности. После 40 лет, если в анализах обнаружатся изменения, потребуется сдавать липидный спектр регулярно, это решает врач. После 40-50 лет рекомендуется регулярно измерять давление для скрининга гипертонической болезни и ее осложнений», — объяснила эксперт.

Также доктор советует ежегодно сдавать анализ крови на определение уровня глюкозы или гликированного гемоглобина, чтобы избежать риска развития сахарного диабета II типа.

Еще одна проблема мужчин после 40 — это злокачественные новообразования, а именно рак толстого кишечника. Поэтому терапевт рекомендует каждые 10 лет проводить колоноскопию или сдавать анализ кала на скрытую кровь каждые 2 года, пишет «Газета.Ru».

Кроме того, с 45 лет мужчинам нужно раз в 2 года сдавать кровь на простатический специфический антиген (ПСА) для выявления рака простаты.

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