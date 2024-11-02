Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Терапевт рассказала, какие продукты богаты витаминами группы В
Здоровье

Сегодня, 18:35

1 мин.

Терапевт рассказала, какие продукты богаты витаминами группы В

Мария Задорожная
Автор
Источники витаминов группы В
Фото fcafotodigital, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Лариса Пенькова в разговоре с «СЭ» заявила, что витамины группы В играют важнейшую роль в функционировании человеческого организма. Они не только участвуют в метаболизме, но и отвечают за работу сердечно-сосудистой и нервной систем, здоровье кожи, нормализуют кишечную деятельность и защищают от стресса и депрессии. Также витамины группы В активно участвуют в мышечной работе и росте клеток, стимулируют иммунную систему.

«Витамины группы В играют ключевую роль в таких процессах, как обмен веществ, функционирование мозга и нервной системы, а также старение организма. Их недостаток может привести к бессоннице, снижению иммунитета и памяти, а также к различным неврологическим расстройствам», — добавила медик.

Доктор подчеркнула, что организм не способен самостоятельно синтезировать витамины группы В, поэтому необходимо ежедневно употреблять продукты, богатые ими, а при необходимости принимать витаминные комплексы. Чтобы обеспечить рацион необходимыми веществами, терапевт посоветовала включить в него такие продукты, как жирная морская рыба, нежирное мясо, пророщенные зерна, бобовые, гречка, картофель, шпинат, орехи, авокадо и разнообразные фрукты и овощи.

Яблоки вызывают вздутие. 5 видов продуктов, вызывающих вздутие живота
Советы и рекомендации
Новости холдинга
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Валиева хочет продолжить спортивную карьеру после дисквалификации
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Кубок года по футболу