Терапевт рассказала о пользе скандинавской ходьбы зимой

В беседе с «СЭ» врач-терапевт Юлия Ватагина рассказала о пользе скандинавской ходьбы. По ее словам, такая тренировка укрепляет мышцы рук, плеч и спины, уменьшает давление на колени и другие суставы. Также скандинавская ходьба позволяет сжигать калории и улучшает кровообращение.

К одному из главных преимуществ зимней скандинавской ходьбы врач отнесла воздействие на организм большого количества свежего воздуха. Доктор отметила, что зимой он более насыщен кислородом, поэтому человек может получить максимум пользы от уличных тренировок. Так, занятия на улице помогут закалиться, что положительно повлияет на работу кровеносных сосудов, сердечно-сосудистой и нервной систем. А еще во время скандинавской ходьбы задействуется сразу несколько групп мышц и сжигается на 40 процентов больше калорий, чем во время простой прогулки. Все это позволит держать себя в лучшей форме.

«При правильном выполнении техники скандинавской ходьбы человек задействует около 90 процентов мышц корпуса как в нижней, так и в верхней его части. Включается мускулатура шеи и плеч, спины, рук, груди, живота и другие», — сказала Ватагина.

Также скандинавская ходьба помогает укрепить вестибулярный и опорно-двигательный аппараты, суставы. Еще она улучшает осанку, снижает уровень плохого холестерина, нормализует сон.