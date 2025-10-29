Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Терапевт рассказала об опасности фотосессий в осенней листве
Здоровье

29 октября, 19:30

1 мин.

Терапевт рассказала об опасности фотосессий в осенней листве

Мария Задорожная
Автор
Фотосессия в листве
Фото senivpetro, Freepik

Осенние листья служат прекрасным фоном для фотографий, но прямой контакт с ними может быть опасен для здоровья. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила врач-терапевт Нафисет Хачмафова.

По ее словам, на опавшей листве скапливается большое количество микроорганизмов, различных загрязнителей и аллергенов. При подбрасывании листьев в воздух поднимается опасный аэрозоль, состоящий из бактерий, пыли и спор грибов. Вдыхание этого аэрозоля может спровоцировать сильные аллергические реакции и раздражение органов дыхания.

Особую опасность представляют листья, собранные вблизи автодорог или промышленных предприятий. На них оседают нефтепродукты, сажа, тяжелые металлы (цинк, кадмий, свинец) и другие токсичные вещества, способные попасть в организм через кожу или дыхательные пути, подчеркнула доктор.

Врач также добавила, что опавшие листья — благоприятная среда для размножения сапрофитов, плесени, клещей и личинок насекомых. Контакт с ними может привести к микозу кожи и аллергическому дерматиту. У людей с ослабленным иммунитетом существует повышенный риск развития инфекционно-воспалительных заболеваний.

Помимо прочего, листья негигиеничны, так как на них могут присутствовать паразиты и возбудители кишечных инфекций, особенно в местах выгула собак.

Перекрестная аллергия: что это, причины, симптомы, лечение, список аллергенов.Перекрестная аллергия: что это такое и почему возникает

1
ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Новости холдинга
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Читайте далее
Врач объяснила, почему даже в тепле мерзнут ноги

  • hant64

    Какого только бреда на просторах интернета не печатается. Жуть.:rage:

    29.10.2025