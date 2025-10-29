Терапевт рассказала об опасности фотосессий в осенней листве

Осенние листья служат прекрасным фоном для фотографий, но прямой контакт с ними может быть опасен для здоровья. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила врач-терапевт Нафисет Хачмафова.

По ее словам, на опавшей листве скапливается большое количество микроорганизмов, различных загрязнителей и аллергенов. При подбрасывании листьев в воздух поднимается опасный аэрозоль, состоящий из бактерий, пыли и спор грибов. Вдыхание этого аэрозоля может спровоцировать сильные аллергические реакции и раздражение органов дыхания.

Особую опасность представляют листья, собранные вблизи автодорог или промышленных предприятий. На них оседают нефтепродукты, сажа, тяжелые металлы (цинк, кадмий, свинец) и другие токсичные вещества, способные попасть в организм через кожу или дыхательные пути, подчеркнула доктор.

Врач также добавила, что опавшие листья — благоприятная среда для размножения сапрофитов, плесени, клещей и личинок насекомых. Контакт с ними может привести к микозу кожи и аллергическому дерматиту. У людей с ослабленным иммунитетом существует повышенный риск развития инфекционно-воспалительных заболеваний.

Помимо прочего, листья негигиеничны, так как на них могут присутствовать паразиты и возбудители кишечных инфекций, особенно в местах выгула собак.