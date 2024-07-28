Терапевт развеяла популярный миф о подорожнике

Терапевт Татьяна Тарадеева в разговоре с «Известиями» заявила, что листья подорожника не помогают заживлять раны. Поэтому не стоит прикладывать грязный лист растения к ране в ожидании лечебного эффекта. Ведь там могут быть бактерии, которые способны вызвать заражение различными болезнями, в том числе столбняком.

Доктор объяснила, что противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами обладает сок подорожника, но не сам лист.

«Подорожник содержит фитоноциды и витамин К, способствующие заживлению ран. Он обладает противовоспалительными и заживляющими свойствами, но не сам лист, который принято прикладывать к ссадинам и ранам, а сок, который он выделяет при измельчении», — сказала врач.

В завершении терапевт порекомендовала обрабатывать ссадины и раны дезинфицирующими средствами: водой, а затем перекисью водорода. А после наложить сухую стерильную повязку.