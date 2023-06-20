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Сегодня, 22:50

Терапевт составила список продуктов, которые приближают старость

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Врач-терапевт Камила Исаева рассказала, от каких продуктов стоит отказаться ради молодости и здоровья.

По словам терапевта, вредными считаются различные добавки (ароматизаторы, консерванты, красители и загустители), сосиски и колбасы, блюда, приготовленные на гриле или с помощью жарки, и алкоголь.

«Люди, потребляющие больше всего ДГК, основной полиненасыщенной жирной кислоты омега-3, содержащейся в жирной рыбе, имеют гораздо меньший шанс заболеть болезнью Альцгеймера. Поэтому крайне важно дополнить своё меню различными источниками омега-3», — цитирует Исаеву Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1587968
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