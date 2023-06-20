Терапевт составила список продуктов, которые приближают старость

Врач-терапевт Камила Исаева рассказала, от каких продуктов стоит отказаться ради молодости и здоровья.

По словам терапевта, вредными считаются различные добавки (ароматизаторы, консерванты, красители и загустители), сосиски и колбасы, блюда, приготовленные на гриле или с помощью жарки, и алкоголь.

«Люди, потребляющие больше всего ДГК, основной полиненасыщенной жирной кислоты омега-3, содержащейся в жирной рыбе, имеют гораздо меньший шанс заболеть болезнью Альцгеймера. Поэтому крайне важно дополнить своё меню различными источниками омега-3», — цитирует Исаеву Life.ru.